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Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satılmayan marketi ateşe verdi

Rusya'da bir kişi, yerel saatle 22.00'den itibaren başlayan alkol satış yasağı sonrası bir markete girdi. Kendisine alkol satılmayan marketi ateşe verdi.

14 Ocak 2022 Cuma 21:12
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Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satılmayan marketi ateşe verdi
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Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin Plast kentinde bir kişi, gece saatlerine doğru bir markete giderek, alkol almak istedi.

Yerel saatle 22.00'den itibaren başlayan alkol satış yasağı nedeniyle kendisine alkol satamayacağını söyleyen market çalışanlarına kızan şahıs, elindeki içki şişesinde bulunan alkolü yere dökerek marketi ateşe verdi.

Şahıs, ardından hızla markette kaçarken, iki market çalışanı yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Olayın ardından markete gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden marketi ateşe veren şahsın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Çıkan yangında ise sadece marketteki buzdolabında maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

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