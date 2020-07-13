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Rusya'da COVID-19 aşı adayının ilk aşama klinik denemeleri tamamlandı

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) aşı adayı için birinci aşama klinik denemelerin tamamlandığı bildirildi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:16
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Rusya'da COVID-19 aşı adayının ilk aşama klinik denemeleri tamamlandı

"Clinicaltrialsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Moskova Birinci Devlet Tıp Fakültesi İlaç Klinik Deneme Merkezi ve Burdenko Askeri Hastanesinde yürütülen birinci aşama denemede aşının güvenliği tescillendi.

Merkezin Başkanı ve Baş Araştırmacısı Elena Smolyarchuk, gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını, sağlık durumu izlenen gönüllülerin 15 ve 20 Temmuz'da taburcu edileceklerini bildirdi.

Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı adayının toz ve serum halinde 2 formülle test edilmesine onay verilmişti.

Deneme kapsamında 18 Haziran'da 18, 23 Haziran'da 20 sağlıklı gönüllüye 1'er doz aşı uygulanmıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Potansiyel bir aşının yaygın kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Birinci aşama klinik denemelerde az sayıdaki sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

21 aşının klinik denemeleri sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 6 Temmuz itibarıyla COVID-19'a karşı 139 aşı adayı geliştirme, 21 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aşarken, 570 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
COVID19 AşısıRusya
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