Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu...
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 110 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 109 bin 595’e, ölü sayısı 19 bin 489’a ulaştı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:29
608 Okunma
Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 110 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 71 artarak 19 bin 489’a, iyileşen sayısı 2 bin 616 artarak 911 bin 973’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 915 artarak 277 bin 408’e, ölü sayısı 12 artarak 5 bin 69’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 282 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı
Avustralya’da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı
Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 bini geçti
Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 bini geçti
Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı: “Türkiye Ada’da işgalci”
Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı: “Türkiye Ada’da işgalci”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim