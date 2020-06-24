Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 606 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881’e, ölü sayısı 8 bin 513’e yükseldi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:55
701 Okunma
Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 606 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 606 bin 881’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 154 artarak 8 bin 513’e, iyileşen sayısı da 12 bin 393 artarak 368 bin 822’ye ulaştı.

229 bin 546 COVID-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 31,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 811 artarak 216 bin 906'ya, ölü sayısı 14 artışla 3 bin 657’ye çıktı.

Toplam test sayısı 18 milyona yaklaştı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 309 bin 200 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı

Anahtar Kelimeler:
RusyaCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793, Hindistan'da 465 kişi öldü
Son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793, Hindistan'da 465 kişi öldü
Çin'de 12, Güney Kore'de 51 yeni COVID-19 vakası saptandı
Çin'de 12, Güney Kore'de 51 yeni COVID-19 vakası saptandı
Obama, Biden için bağış toplanmasına yardımcı oldu
Obama, Biden için bağış toplanmasına yardımcı oldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim