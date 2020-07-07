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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 700 bine yaklaştı

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 694 bin 230’a, ölü sayısı 10 bin 494’e yükseldi.

07 Temmuz 2020 Salı 11:19
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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 700 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 368 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 694 bin 230’a çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 198 artarak 10 bin 494’e, iyileşen sayısı 9 bin 551 artarak 463 bin 880’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1'den yüzde 0,9'a düştü.

Yeni vakaların yüzde 29,9’unda belirti görülmedi.

Moskova'da can kaybı 4 bin sınırında

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 629 artarak 226 bin 174’e, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 999’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 500 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti.

Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsCovid19
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