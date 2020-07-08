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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 700 bini geçti

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 700 bin 792'ye, ölü sayısı 10 bin 667'ye çıktı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:12
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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 700 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 792'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 173 artarak 10 bin 667'ye, iyileşen sayısı 8 bin 631 artarak 472 bin 511'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 27,6'sında belirti görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 621 artarak 226 bin 795'e, ölü sayısı 28 artarak 4 bin 27'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.   

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsOVID19
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