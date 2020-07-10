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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 713 bin 936’ya, ölü sayısı 11 bin 17’ye ulaştı.

10 Temmuz 2020 Cuma 12:54
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Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 713 bin 936’ya yükseldi. Son iki haftadır ülkede günlük 6 bin civarında açıklanan vaka sayısı düşürülemiyor.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 11 bin 17’ye, iyileşen sayısı 7 bin 752 artarak 489 bin 68’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 25,2’sinde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 637 artarak 228 bine, ölü sayısı 28 artarak 4 bin 87’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 308 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 22 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

DSÖ Rusya Temsilciliğinden uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, son iki haftadır ülkede günlük COVID-19 vaka sayısının 6 binin altına düşmemesinin iyiye işaret olmadığını bildirdi.

Rusya’daki 145 milyon nüfusun yüzde 10’unun bile kurallara uymaması halinde salgının süreceğine işaret eden Vuynoviç, "Bu yüzden günde 6 bin kişi enfekte oluyor. Üzülüyorum, çünkü salgın önce düşmeye başladı, sonra yeniden sıçradı. Elbette salgın her yerde aynı seviyede değil. Moskova’da bile günlük 600 vaka sayısı bir haftadan fazladır aynı seviyede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.                

Anahtar Kelimeler:
RusyaCovid19Koronavirüs
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