Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 961 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 744 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 961 bin 493’e ulaştı.

Ülkede son 1 günde ölü sayısı 65 artarak 16 bin 448’e, iyileşen sayısı 2 bin 456 artarak 773 bin 95’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,2’sinde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 625 artarak 257 bin 749’a, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 741’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 34 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.