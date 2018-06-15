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Rusya'da emeklilik yaşı yükselecek, KDV artacak

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV ve emeklilik yaşını yükseltmeye hazırlanıyor. 

15 Haziran 2018 Cuma 09:45
Rusya'da emeklilik yaşı yükselecek, KDV artacak

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV ve emeklilik yaşını yükseltmeye hazırlanıyor. 

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Başbakan Dimitriy Medvedev, ülkedeki iş gücünün küçüldüğünü ve bütçe üzerinde oluşan baskının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

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Bu kapsamda bir dizi önlem almaya hazırlandıklarına işaret eden Medvedev, "Gelecek yıldan itibaren 2024’e kadar KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartılacak." dedi.

Ülkedeki emeklilik yaşına ilişkin de yeni bir teklif hazırladıklarını belirten Medvedev, "Emeklilik yaşları da gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde erkekler için 60’tan 65’e ve kadınlar için 55’ten 63’e yükseltilecek." diye konuştu.

Rusya’da artacak KDV oranıyla gelecek 6 yıl içerisinde 2 trilyon rublelik (yaklaşık 32 milyar dolar) ilave gelir sağlanması planlanıyor.

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