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Rusya'da eşcinseller "yasal boşluk sayesinde" evlenebiiyor

Eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı Rusya'da eşcinseller buldukları bir yasal boşluk sayesinde evlenebiliyorlar.....

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:07
Rusya'da eşcinseller "yasal boşluk sayesinde" evlenebiiyor
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The Moscow Times'daki habere göre, Rusya Aile Hukukundaki yasal bir boşluk sayesinde Rusya'daki eşcinseller yurtdışında evlenirse Rusya yasal olarak bu evlilikleri tanımak zorunda kalıyor.

Ancak, devlet yetkililerine dayandırılan açıklamalarda, eşcinsel evliliklerin önünü açan yasadaki boşluğun kısa sürede kapatılacağına dikkat çekiliyor.

Habere göre, Moskova'da yaşayan bir gay çift Aile Hukuku yasalarındaki bir boşluğun farkına vardı ve Danimarka'da evlendi. Kopenhag'da evlenen Pavel Stotsko ve Yevgeny Voytsekhovsky pasaportlarına evli ibaresi damgalattı.

Rusya medeni kanunu eşcinsel evliliklere izin vermiyor, fakat Rusya Federasyonu Aile Hukukunun 14. Maddesindeki şartlarla çelişki yaratmadığı takdirde yurtdışında o ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde - yapılan evlilikler Rusya tarafından da resmi olarak tanınmak zorunda.

Yasa yalnızca yurt dışında, yakın akrabaların, hali hazırda evli kişilerin, evlatlık verilmiş veya evlat edinen kişilerin ve akıl sağlığı yerinde olmayan insanların evlenmesini yasaklıyor. Fakat yasada eşcinsel evliliklerle ilgili herhangi bir ifade geçmiyor.

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