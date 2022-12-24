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Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrindeki özel huzurevinde çıkan yangında 22 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:38
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Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti



Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’daki iki katlı huzurevinde yangın çıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, huzurevinin sobayla ısıtıldığını ve yangına sobanın yanlış kullanımının neden olduğunu açıkladı.

HUZUREVİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve huzurevi sahibinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ikinci kattaki huzurevinin yasa dışı faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kuzbass (Kemerovo) Bölge Valisi Sergey Tsivilev, bölgedeki tüm huzurevlerinin hafta içinde denetleneceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 24.12.2022 17:08
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