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Rusya'da koronavirüs aşısı tüm ülkeye dağıtıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, koronavirüse karşı geliştirdikleri Sputnik V aşısının pazartesi gününe kadar tüm ülkeye dağıtılacağını açıkladı

13 Eylül 2020 Pazar 17:13
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Rusya'da koronavirüs aşısı tüm ülkeye dağıtıldı

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülke genelinde tedarik ediliyor. DHA’nın haberine göre; Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, aşının pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade etti.

Muraşko, “Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri pazartesi gününe kadar teslim edilecek” dedi.

PUTIN'IN KIZI DA AŞI OLMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kızının da söz konusu aşıyı yaptırdığını açıklamıştı. Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

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