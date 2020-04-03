Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi

Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 149'a yükselmiş oldu.

03 Nisan 2020 Cuma 11:10
921 Okunma
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi

Salgına ilişkin son verileri Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi paylaştı.

Buna göre, Rusya'da son 24 saatte 601 vaka ile 4 ölüm kaydedildi. Toplam vaka sayısı 4 bin 149'a, ölü sayısı ise 34'e çıkmış oldu.

Toplam 78 federal bölgede vaka tespit edildi.

Günlük 36 bin test yapılıyor

Başbakan Mihail Mişustin önceki gün, ülke genelindeki 95 laboratuvarda günlük ortalama 36 bin test yapıldığını belirtmişti.

Kamu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Merkezi ise Rusya genelinde 575 binden fazla test yapıldığını bildirdi.

Ülkede 210 binden fazla kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek maskelere el koydu
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek maskelere el koydu
İngiltere'de 684 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de 684 kişi daha hayatını kaybetti
Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim