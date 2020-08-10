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Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 892 bin 654’e, ölü sayısı 15 bin 1’e yükseldi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56
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Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 892 bin 654’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 70 artarak 15 bin 1’e, iyileşen sayısı 3 bin 259 artarak 696 bin 681’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5’inde belirtiye rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 248 bin 228’e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 585’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 246 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu. 

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzan

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs
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