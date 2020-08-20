Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Aranan şüpheli tutuklandı
Aranan şüpheli tutuklandı
Vakkas Altınbaş’ın ‘yurtdışına çıkma’ talebine onay çıkmadı
Vakkas Altınbaş'a onay çıkmadı
2 gün tutuklu kalacaklar
2 gün tutuklu kalacaklar

Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçti

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 16 bin 99'a ulaştı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:44
668 Okunma
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 942 bin 106’ya ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 110 artarak 16 bin 99’a, iyileşen sayısı 6 bin 90 artarak 755 bin 513’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,3’ünde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 688 artarak 255 bin 136’ya, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 698’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 291 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 500 bini geçtiği ifade edildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. 

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
Polonya'da Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti
Polonya'da Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti
İran, BAE'ye ait gemiyi alıkoydu
İran, BAE'ye ait gemiyi alıkoydu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim