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Rusya'da kritik İdlib zirvesi

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:06
Rusya'da kritik İdlib zirvesi
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TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moskova'ya giden Türk heyeti hakkında yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetin bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "İdlib'deki son durum ele alındı.

Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İdlibRusyaTürkiye
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Ahmet asan 2020-02-17 22:33:29

Rus ayisi iran iti palikarya arap tavsanlari fransiz homolari (mitterandin karisinin uzerinden gecen kurt kalmadi macroni anasinin gun arkadasina vardi sarkozi saksafoni libyanin anasini belledi) bir boka yaramaz yiyiosa brkliyoruz meydana

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