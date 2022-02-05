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Rusya'da pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın sonucunu tahmin etti

Rusya’da Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki dev pandalar, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın sonucunu tahmin etti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 22:16
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Rusya'da pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın sonucunu tahmin etti
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Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki dev pandalar, Çin'de başlayan Kış Olimpiyat Oyunları'nın sonucunu tahmin etti. Ru Yi ve Ding Ding isimli iki dev panda için üzerlerinde ülke bayrakları bulunan içi boş beş duba, dışarı çıktıkları noktaya eşit uzaklıkta yerleştirildi. Ding Ding'e Çin, İsveç, Hollanda, Rusya ve Avusturya, Ru Yi'ye de Norveç, Kanada, ABD, İsviçre ve Almanya bayraklarının yer aldığı dubalar sunulurken, pandalar olimpiyat takım sıralamasında totalde birinci gelecek ülkeleri seçtiler.

Rusya&#39;da pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları&#39;nın sonucunu tahmin etti - MEGA HABER KİLİS

Ding Ding, ilk olarak üzerinde Rusya bayrağı olan dubayı eline alırken, ardından Çin bayrağı bulunan dubaya yaklaşarak yere düşürdü. Ru Yi ise, yavaşça her bir dubayı koklamasının ardından Almanya bayrağı olan dubayı seçerken, daha sonra dubayı çiğnemeye başladı. Ru Yi, ardından bir tur atarak ABD bayrağı olan dubaya yöneldi. Pandalar, Rusya, Çin, Almanya ve ABD'yi Kış Olimpiyatları'nda en iyi performans gösterecek ülkeler olarak tahmin etti.

RUSYA&#39;DA PANDALAR 2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI&#39;NIN SONUCUNU TAHMİN ETTİ

Moskova Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Svetlana Akulova, "Daha önce spor etkinliklerinin sonucunu tahmin etmek için pandalara hiç başvurmadık. Ancak bu yıl başkenti Pekin olacak olan Kış Olimpiyatları hakkında başka kim tahminde bulunabilir? Kış Olimpiyatları'nın açılışının arifesinde pandalarımız Ru Yi ve Ding Ding'e hangi ülkelerin en iyi performansı göstereceğini düşündüklerini sormaya karar verdik” dedi.
Hayvanat bahçesi, pandalardan Olimpiyat Oyunları sırasında artistik buz pateni ve buz hokeyi gibi belirli spor dallarının kazananlarını da tahmin etmelerini istemeyi planlıyor.

Pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları&#39;nın sonucunu tahmin etti

Anahtar Kelimeler:
Rusya2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
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