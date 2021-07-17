Rusya'da radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı açıklandı

Rusya'nın Tomsk bölgesinde bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İçinde 19 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye sert iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçarken, Bakçarskiy bölgesinde radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının bölgeye sert iniş yaptığını belirtti.

Uçakta 2'si çocuk 15 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydeden yetkililer, büyük hasar alan uçaktaki hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Yolcuların olay yerinden götürülmesi için bölgeye helikopterler sevk edildiği bildirildi.

Kazanın, uçağın motorundaki arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili inceleme başlattı.