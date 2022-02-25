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Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı bini buldu. Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi. Kasparov, "Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2022 Cuma 09:17
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Rusya'da savaş karşıtı gösteri
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi.

Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı.

Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

KASPAROV: PUTİN'İN SAVAŞ MAKİNESİNİ İFLAS ETTİRİN

Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren ünlü Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi.

"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle:

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

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