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Olay Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri limanında meydana geldi. 2018 yılından bu yana tadilat işlemleri süren 'Holy Russia' isimli gemide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve denizden müdahale bulunacak söndürme botları sevk edildi.
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Olay sırasında gemide kimsenin bulunmadığı ancak limanda başka gemilerin de olduğu ve yangının o gemilere de sirayet etmemesi için çaba sarf edildiği belirtildi.
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Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın
Rusya'da bakım ve tadilat işlemleri için kıyıya çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.
13 Ağustos 2019 Salı 16:18