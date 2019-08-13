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Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın

Rusya'da bakım ve tadilat işlemleri için kıyıya çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

13 Ağustos 2019 Salı 16:18
Rusya'da tadilatı süren yolcu gemisinde yangın

  • Olay Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri limanında meydana geldi. 2018 yılından bu yana tadilat işlemleri süren 'Holy Russia' isimli gemide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

  • Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve denizden müdahale bulunacak söndürme botları sevk edildi.

  • Olay sırasında gemide kimsenin bulunmadığı ancak limanda başka gemilerin de olduğu ve yangının o gemilere de sirayet etmemesi için çaba sarf edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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