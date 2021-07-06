Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu.
AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.
Uçak denize düştü
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti.
Enkaz tespiti
TASS haber ajansına göre, Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edildi.
Kayıp uçağın rotası üzerinde olduğu için enkazın bu uçağa ait olduğu düşünülüyor.
Kurtulan yok
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.