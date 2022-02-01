Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

Rusya'dan ABD ve AB'nin yaptırım tehdidine ''geri teper, karşılık veririz'' yanıtı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna-Rusya krizinde Moskova'ya yaptırım uygulanması durumunda ABD ve Avrupa Birliği'ne karşılık vereceklerini söyledi.

01 Şubat 2022 Salı 23:00
61 Okunma
Rusya'dan ABD ve AB'nin yaptırım tehdidine ''geri teper, karşılık veririz'' yanıtı
banner108

Rusya, BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyetinin olmadığını belirtti.

Ukrayna'yı ise Minsk Antlaşması'nı yerine getirmemekle suçlayan Nebenzia, AA muhabirinin ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması durumunda Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Bize o kadar çok yaptırım uygulandı ki artık sayısını hatırlamıyoruz. Hiçbir şey olmadan önce yaptırımdan bahsediyorlar. Biz yaptırımlarla yaşamayı öğrendik. Umarım yapmazlar ama geri teper ve elbette karşılık veririz.'' dedi.

Nebenzia, ne tür yaptırımlarla karşılık verecekleri sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesip kesmeyeceği sorusuna da Nebenzia, ''Rusya güvenilir bir tedarikçi ve kimseyi yarı yolda bırakmadı.'' şeklinde yanıtladı.

Son Güncelleme: 02.02.2022 00:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Covid-19'a karşı zafer ilan edilmesi için çok erken"
"Covid-19'a karşı zafer ilan edilmesi için çok erken"
Soğuk savaş, yerini sıcak savaşa bırakıyor
Soğuk savaş, yerini sıcak savaşa bırakıyor
Belçika'da her haneye 100 Euro değerinde enerji çeki gönderilecek
Belçika'da her haneye 100 Euro değerinde enerji çeki gönderilecek





    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim