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Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması

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Türkiye'nin ABD ile kriz yaşamasına neden olan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili Rusya'dan gündemi değiştirecek bir açıklama geldi.

20 Temmuz 2021 Salı 22:00
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Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması

Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 savaş jeti programından çıkarılan Türkiye, ABD ile kriz yaşamıştı. S-400'ler konusunda geri adım atmayan Türkiye'nin, Rusya ile ikinci bir anlaşma yapacağı iddia edildi.

"ANLAŞMA YAKIN"

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı sistemle ilgili Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'tan açıklama geldi. Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında konuşan Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheyev, Türkiye ve Rusya arasında S-400'ler için ikinci bir anlaşmanın yakın olduğunu öne sürdü. Tass haber ajansının aktardığına göre Mikheyev, "Projeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı bekliyoruz. Son görüşmeler yürütülüyor. Bir finansal model oluşturuldu. Proje içinde teknik iş birliği programı da yer alacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.

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