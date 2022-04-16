Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol'un tüm yerleşim bölgelerinin Ukrayna güçlerinden temizlendiğini söyledi. Azovstal çelik fabrikasında bulunan az sayıda ukrayna askerinin ise kuşatma altına alındığını belirtti.

Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti çatışmalar nedeniyle enkaz yığınına dönmüş durumda.

Rusya'nın açıklanmasının doğrulanması halinde Moskova yönetimi savaşta bu zamana kadar ki en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

ENKAZA DÖNEN KENT: MARİUPOL

Rus bombardımanlarından en ağır hasarı alan şehir olan Mariupol'de yaklaşık 5 bin sivil ölürken, binaların yüzde 90'ından fazlası kullanılamaz hale geldi.



Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyordu. Kentte kaç sivil kaldığı bilinmiyor. Mariupol,