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Rusya'dan Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

Son dakika haberi: Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'dan, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada söz konusu yaptırımlara karşılık verileceği belirtildi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18
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Rusya'dan Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz
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Yaptırım restleşmesi büyüyor... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sonrası Batı, peş peşe yaptırım kararları almıştı. Alınan kararlar sonrası Rus ekonomisin ve hükümetinin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | RUSYA: CEVAP VERECEĞİZ

Kremlin'den yapılan açıklamada "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" ifadeleri yer aldı.

PUTİN EKONOMİ KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK

Kremlin ayrıca Putin'in; Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.

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