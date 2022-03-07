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Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan ve şehir savaşına hazırlanan Rusya'nın, tecrübeli Suriyeli yabancı savaşçılar topladığı iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının kendilerinin yanında savaşmak için başvurduğunu açıklamıştı.

07 Mart 2022 Pazartesi 10:08
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Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi
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Ukrayna'yı işgal girişimini sürdüren ancak istediği gibi ilerleyemeyen Rusya, yeni arayışlara yöneldi. Başkent Kiev'i kuşatan ve şehir savaşına hazırlanan Moskova'nın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE DAYANDIRILIYOR

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

MAAŞ KARŞILIĞINDA SAVAŞ

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

UKRAYNA LEHİNE 16 BİN BAŞVURU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

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