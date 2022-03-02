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Rusya'dan görüşme çağrısı: Akşama kadar bekliyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ikinci barış görüşmesinin bugün yapılması bekleniyordu ancak bazı ulaşım sorunları nedeniyle erteleme söz konusu. Buna karşılık Rus tarafı, Ukrayna'ya bugün akşama kadar gelmeleri için çağrı yaptı. Rus İnterfax ajansı, Ukrayna heyetinin ulaşım sorunu yaşadığını, görüşmenin bugün yapılamayacağını ancak hafta sonuna kadar tarafların biraraya gelebileceğini duyurdu. Bu haberden kısa süre sonra da Putin'in sözcüsü Peskov; "Heyetimiz bügün akşama kadar Ukrayna heyetini bekliyor olacak" açıklamasını yaptı.

02 Mart 2022 Çarşamba 12:56
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Rusya'dan görüşme çağrısı: Akşama kadar bekliyoruz
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Rus Tass haber ajansının dün Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı belirtildi. Ancak, henüz yer ve zaman konusunda resmi açıklama yapılmadı. Rus interfax ajansı ise bugün geçtiği haberde,  güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye göre görüşmenin bugün yapılmasının lojistik sorunlar nedeniyle mümkün olamayabileceğini duyurdu.

GÖRÜŞME HAFTA SONU OLABİLİR

"Ukrayna tarafı hazır olduğunu bildirmedi. Muhtemelen lojistik sorunlar nedeniyle Belarus'a ulaşmaları için zamana ihtiyaçları var" denilen haberde,  görüşmenin muhtemelen hafta sonuna kaldığı belirtildi. Haberde, Ukrayna tarafının olumlu yanıt vermesi halinde görüşmenin cuma güne kadar yapılmasının da mümkün olduğu ifade edildi. 

PUTİN'İN SÖZCÜSÜ:  "BEKLİYORUZ"

Bu haberden kısa süre sonra da Putin'in sözcüsü Peskov; "Heyetimiz bügün akşama kadar Ukrayna heyetini bekliyor olacak" açıklamasını yaptı.  

İlk yapılan yorumlarda, görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz gün iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti. 

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı. 

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti. 

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı. 

Rusya yaptırımlar sonrası yaşamsal öneme sahip finans kaynaklarına ulaşamaz hale geldi.

"ARABULUCUYA İHTİYAÇ YOK"

Kremlin yönetimi, Ukrayna-Rusya heyetleri arasında gerçekleşen barış görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucuya ihtiyaç yok" dedi.

KREMLİN: HİÇBİR YAPTIRIM YAKLAŞIMIMIZI DEĞİŞTİREMEZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Moskova ile Kiev arasında
doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet
başkanları olan Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını duyurdu.

Peskov, "Rusya, sivil hedeflere yönelik saldırı düzenlemedi, termoborik ya da parça tesirli bombalar kullanılmadı. Rusya, hiçbir savaş suçu işlemedi" dedi. Peskov, ayrıca hiçbir yaptırım Kremlin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımını değiştiremeyeceğini vurguladı.

İKİNCİ GÖRÜŞME BELARUS-POLONYA SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuşmuştu. 

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine eklemişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" demişti.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Savaşta  bir hafta geride kalırken, taraflar ortak bir çözüm bulamıyor. Rusya, topraklarına kattığı kırım'ın yanısına, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını, Ukrayna yönetiminin NATO üyeliği gibi uluslararası ittifaklara katılmaması istiyor. Bu dayatmalara karşı çıkan Ukrayna yönetimi ise öncelikle işgalin sone erdirilmesini talep ediyor. 

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