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Rusya'dan gövde gösterisi!

S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

26 Mart 2021 Cuma 22:16
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Rusya'dan gövde gösterisi!

Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemlerinden olan S-400'ler ile yapılan tatbikatlara devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatta fırlatılan S-400 füzelerinin yüksek ve alçak irtifada olmak üzere 2 varyasyonda fırlatıldığı ve füzelerin yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesine bağlı Armavir şehrindeki bir hedefi vurduğunu aktarıldı.

Rusya geçtiğimiz yıl uluslararası tatbikatın yanı sıra Rus ordusunun tatbikatlarında da S-400 hava savunma sistemleri ile sık sık tatbikatlar yaparken, Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl da hava savunma sistemleri ile tatbikatlara devam edileceğini belirtmişti.

Türkiye'de Rusya'da S-400 hava savunma sistemleri almış ve ABD ile kriz yaşamıştı. S-400 gerginliğinde ABD yönetimi Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve bazı savuna sanayi yaptırımları uygulamıştı.

Son Güncelleme: 26.03.2021 23:21
Anahtar Kelimeler:
S400
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