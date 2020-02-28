Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Rusya'dan İdlib açıklaması

İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" açıklamasını yaptı.

28 Şubat 2020 Cuma 09:34
621 Okunma
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara’nın Moskova'yı Türk askerinin bulunduğu yer hakkında önceden bilgilendirmediği belirtildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi ve Türkiye'nin kaybının öğrenilmesinin ardından rejime ateşkes baskısı yapıldığı vurgulandı. 

Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi. 

Öte yandan Rus haber ajansları, Karadeniz filosundan Cruise füzesi atabilen iki fırkateynin Suriye kıyılarına gönderileceğini duyurdu. 

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıİdlibŞEHİTSuriyeTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İdlib'de itidal çağrısı
AB'den İdlib'de itidal çağrısı
29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor
29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor
Moğolistan lideri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı!
Moğolistan lideri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim