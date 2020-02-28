Rusya'dan İdlib açıklaması

İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" açıklamasını yaptı.