Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Rusya'dan korkutan açıklama!

Son dakika haberi kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'dan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Putin'in "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." açıklamasından sonra bu kez de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, açık açık 'nükleer silah' kullanabileceklerini söyledi.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:55
344 Okunma
Rusya'dan korkutan açıklama!



Son dakika: Rusya'dan gelen haberler tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. ısmi seferberlik ilan edildiğini duyuran Putin, Batı'ya gözdağı vermiş ve nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." demişti. Seferberlik kararı sonrası Rusya'dan bazı vatandaşların ayrıldığı ve havalimanlarında yoğunlukları oluştuğu gözlemlenmişti.

SON DAKİKA | RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Bugün ise tüm dünyada endişe yaratan yeni bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, nükleer silahların kullanımı konusunda yeni bir tartışmayı başlatacak ifadeler kullandı.

"TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN KULLANILABİLİR"

Medvedev, "Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir" diye konuştu.

Medvedev şöyle devam etti, "Rusya stratejik nükleer silahlar da dahil olmak üzere her şekilde topraklarını korumaya hazır. Donbas'ta referandum yapılacak, bundan geri dönüş yok."

(Reuters)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan ayağa kalktı, Miçotakis cuma gününü işaret etti
Yunanistan ayağa kalktı, Miçotakis cuma gününü işaret etti
Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler
Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler
Kral 3. Charles ırkçılık yapmakla suçlandı
Kral 3. Charles ırkçılık yapmakla suçlandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim