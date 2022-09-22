Rusya'dan korkutan açıklama!

Son dakika: Rusya'dan gelen haberler tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. ısmi seferberlik ilan edildiğini duyuran Putin, Batı'ya gözdağı vermiş ve nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." demişti. Seferberlik kararı sonrası Rusya'dan bazı vatandaşların ayrıldığı ve havalimanlarında yoğunlukları oluştuğu gözlemlenmişti.

SON DAKİKA | RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Bugün ise tüm dünyada endişe yaratan yeni bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, nükleer silahların kullanımı konusunda yeni bir tartışmayı başlatacak ifadeler kullandı.

"TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN KULLANILABİLİR"

Medvedev, "Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir" diye konuştu.

Medvedev şöyle devam etti, "Rusya stratejik nükleer silahlar da dahil olmak üzere her şekilde topraklarını korumaya hazır. Donbas'ta referandum yapılacak, bundan geri dönüş yok."

(Reuters)