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Rusya'dan koronavirüse karşı tedavi önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı tedavi için Rusya'dan 3 ilaçlı bir öneri geldi

02 Şubat 2020 Pazar 17:30
Rusya'dan koronavirüse karşı tedavi önerisi

Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı.

Euronews'in haberine göre, Rusya Federal Servisi Tüketici Hakları Koruması ve İnsan Refahı ile birlikte yapılan çalışma Koronavirüsten korunmak ve tedavi etmek için "geçici rehber" niteliği taşıyor.

Açıklamada hap şeklinde alınan ilaçların Koronavirüse yakalanan yetişkinlerin tedavisine yardım ettiği belirtiliyor. Listedeki ilaçlar Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant beta-1b olarak sıralanırken, doktorlar için tedavi süresi ve ilaçların dozajıyla ilgili bazı bilgiler de yer alıyor.

İlaçlardan ilki SARS virüsü tedavisinde üçüncüsü ise HIV virüsünü tedavinde kullanıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaIlaçöneriÇinVirüs
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