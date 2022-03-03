Rusya'dan Nükleer Savaş Açıklaması

Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıklarken, Ukrayna lideri Zelenski savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Son olarak ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov UKrayna ile barış görüşmeleri ile ilgili, "Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız" derken, "Nükleer savaş bizim değil, Batı'nın aklında olan bir şey" ifadelerini kullandı.