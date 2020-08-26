Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Kredi kartlarında sahtecilik
Kredi kartlarında sahtecilik

Rusya'dan "ortak helikopter üretimine açığız" mesajı

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:36
543 Okunma
Rusya'dan "ortak helikopter üretimine açığız" mesajı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Boginskiy, Moskova'da düzenlenen "Armiya-2020" etkinliğinde Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’ye yangınla mücadeleye yönelik üç adet Ka-32 helikopteri teslim edildiğine işaret eden Boginskiy, “Aldığımız bilgilere göre oldukça etkililer. Bu iş birliğinin ilk adımıdır.” diye konuştu.

Ka-32 helikopterlerinin Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de kullanıldığını belirten Boginskiy, “Ka-32’lere yönelik talebin artacağını öngörüyoruz. Bu helikopterleri güçlendiriyoruz ve 2022’de kapasitesi, havacılık elektroniği ve motoru daha geliştirilmiş bir helikopter olacak. İş birliğimiz açısından bunu umut vaat eden alanlar arasında görüyoruz ve diğer alanlara da açığız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında teknoloji ve üretim konusunda da iş birliği yapılabileceğinin altını çizen Boginskiy, şöyle konuştu:

“Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açığız. Konu pazar durumu ve üretilecek ürünlerin geleceğiyle ilgili. Bu alanda iş birliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor.”

Boginsky, geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AA’ya yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) üretilen parçaların, Rusya’da kullanılabileceğini belirterek, “Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." demişti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaHelikopter üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 21 bini geçti
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 21 bini geçti
ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı
ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı
Çin’de doğan çift başlı buzağı görenleri şaşkına çevirdi
Çin’de doğan çift başlı buzağı görenleri şaşkına çevirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim