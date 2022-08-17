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Rusya'dan savaş robotu

Rusya, roketatar taşıyabilen dört ayaklı savaş robotunu tanıttı. Çin üretimi robot köpeğe ve ninjaya benzerliğiyle dikkat çeken robot tartışma yarattı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:10
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Rusya'dan savaş robotu


Robot, başkent Moskova’da düzenlenen ‘’2022 Uluslararası Askeri Teknolojiler Fuarı’’ kapsamında tanıtıldı.

M-81 isimli robot köpeğin, roketatar ve tanksavar'ların yanı sıra cephane ve askeri malzeme de taşıyabildiği belirtildi.

İngiliz medyası ise; robotun internette yaklaşık 2500 pound yani, yaklaşık 50 bin liraya satılan Çin malı bir ürünün modifiye edilmiş versiyonu olduğunu iddia etti.

En fazla 3 kilogram yük taşıyabilen Çin malı robotun, görüntülerdeki gibi yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki "RPG-26" model roketatarı taşımasının mümkün olmadığı ileri sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
RusyaSavaş Robotu
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