Rusya'dan yeni nükleer tehdit

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

LAVROV’DAN ‘NÜKLEER TEHDİT’



Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın 7. gününde Dışişleri Bakanı Lavrov’un "3. Dünya savaşı olursa nükleer ve yıkıcı olacaktır" sözü ‘nükleer tehdit’ olarak algılandı.

Devlet Başkanı Putin, saldrının başladığı 5. günde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.

Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirmişti.



RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİNE SAHİP



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.



Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.