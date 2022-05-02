Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği iddialarına ilişkin, “Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok” dedi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:33
151 Okunma
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının yanı sıra Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan ambargolara dair İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya’nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs’taki Zafer Bayramı’nı her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek” diye konuştu.

ZELENSKİ’YE AZOVSTAL ÇAĞRISI YAPTI

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarındaki en kritik şehir olan Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukrayna askerleri ve sivillerin durumu hakkında da konuşan Lavrov, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz, Ukrayna’da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu, ABD’nin uzmanlık alanı olan bir konu” dedi.

Ukrayna’nın Tochka-U roket sistemleri ile Donbass bölgesindeki bazı kentleri vurduğunu iddia eden Lavrov, “Dürüst olmak gerekirse Tochka-U roketleriyle Donbass bölgesinin merkezine, Herson kentine ve Kramatorsk kentindeki tren garına saldırılar gerçekleştirildi. Açıkça görülüyor ki buradaki amaç, sivil halkı terörize etmek ve bu bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini belirleme hakkına dair muhtemel girişimleri önlemektir” ifadelerini kullandı.

“PUTİN’İN SAĞLIK DURUMUNU GUTERRES’E SORUN”

﻿Özellikle Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberlere de değinen Lavrov, Putin’in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatarak, “Bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin’in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun” diyerek Putin’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü
Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü
Efsanevi çizgi roman sanatçısı Adams hayatını kaybetti
Efsanevi çizgi roman sanatçısı Adams hayatını kaybetti
Rus lider hakkında bomba iddia!
Rus lider hakkında bomba iddia!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim