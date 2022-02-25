Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması!

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve "Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz" diyen Lavrov, "Başkan Putin şunu teyit etti; Ukrayna halkı bağımsız olmalı" diye konuştu. Öte yandan Kremlin Batı'nın yaptırımlarına yanıt vererek "Yaptırımlara misilleme yapacağız. Rusya, mütekabiliyet esası ile hareket edecek" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

CNN MUHABİRİYLE TARTIŞTI

Lavrov, CNN Muhabirinin "Rus tankları neden Kiev' sınırında?" sorusuna sert tepki göstererek "Sen Ukrayna'da yaşıyorsun neden böyle yaptığın belli. Seninle kelime oyunu yapmayacağım" dedi.

MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI

Lavrov operasyonların ne kadar süreceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Lavrov'un açıklamasından satır başları:

"Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönetimlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez.

"UKRAYNA'YI İŞGAL ETMETİ PLANLAMIYORUZ"

Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Başkan Putin şunu teyit etti; Ukrayna halkı bağımsız olmalı. Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'daki hükümeti demokratik olarak tanıma imkanı yok.

"ZELENSKİY YALAN SÖYLÜYOR"

Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor. Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi. Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

"SUNDUĞUMUZ ÖNERİYİ KABUL EDEMEYİZ DEDİLER"

ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki Batı, Ukrayna’yı kontrol ediyor."

ZELENSKİY'İN PUTİN'LE GÖRÜŞME İSTEĞİ! KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan açıklama yapan Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini "not ettiklerini" söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

"YAPTIRIMLARA MİSSİLLEME YAPACAĞIZ"

Batı'nın yaptırımlarına yanıt veren Kremlin, "Yaptırımlara misilleme yapacağız. Rusya, mütekabiliyet esası ile hareket edecek" açıklamasında bulundu.