Rusya doğum hastanesini bombaladı

Rus bombaları bu kez bir çocuk hastanesi hedef aldı. Çok sayıda kişi yaralandı, geriye enkaz yığını kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi.

Zelenski, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir.Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız" dedi.

Hastane harabeye döndü. Yaralılar sedyeyle taşındı. O sırada Ukrayna askerleri de kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Saldırıdan saatler sonra bile hastaneden dumanlar yükselmeye devam etti. Binanın içerisinde çekilen görüntüler saldırının şiddetini ortaya koydu.

Ukrayna lideri, "Bugün Rus işgalciler çok ağır bir suç işledi. Mariupol'ün merkezine hava saldırısı düzenlendi. Bir çocuk hastanesini bombalayarak yerle bir ettiler. Çok sayıda çocuk ve kadın yaralandı. Bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.

Ukraynalı yetkililer saldırıda 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sadece Mariupol'de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Açılan insani koridorlardan günde 2 - 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı.

Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi.

Hastaneyi harap eden bomba bahçeye düştü. Bomba nedeniyle geniş bir krater oluştu.

Mariupol'da ölen siviller toplu bir şekilde gömülüyor.