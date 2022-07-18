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Rusya, Donetsk'te kasabayı hedef aldı

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:40
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Rusya, Donetsk'te kasabayı hedef aldı
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Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi. Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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