Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile dost olmayan ülkelere şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak.

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebeli Tarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

"Dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanınmıştı.