Rusya Facebook'u engelledi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatından sonra yaptırımlar arka arkaya gelirken bazı batı şirketleri de bu yaptırımlara katıldı.

Bu kapsamda Facebook, Rus medyasına sansür uyguladı.

FACEBOOK ENGELLENDİ

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.