Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu

Rusya'nın enerji devi Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu. Kesintinin ardından yapılan açıklamada Finlandiya'nın Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği belirtildi.



Finlandiya'da devlet ait doğalgaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya'ya giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, Balticconnector doğalgaz boru hattı giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir. Gasgrid Finlandiya, Balticconnector'da gaz ithalatını yönlendirmiştir ve gaz sistemi şu anda dengededir" ifadeleri kullanıldı.



Balticconnector, Estonya ve Finlandiya gaz şebekelerini birbirine bağlıyor.



Fin şirket Gasum tarafından yapılan açıklamada da "Gasum'un tedarik sözleşmesi çerçevesinde Finlandiya'ya doğalgaz arzı kesildi" denildi.



RUSYA 'RUBLE' İLE ÖDEME İSTİYOR



Daha önce Rus şirket Gazprom Export, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa ülkelerinden Rus gazı için Ruble ile ödeme talep etmişti, ancak Finlandiya bunu reddetmişti.

Öte yandan, Rusya geçtiğimiz hafta da Finlandiya'ya elektrik tedarikini kesmişti.