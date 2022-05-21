Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu

NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya ile Rusya arasında ipler geriliyor. Rusya, Ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:43
22 Okunma
Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu

Rusya'nın enerji devi Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu. Kesintinin ardından yapılan açıklamada Finlandiya'nın Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği belirtildi.

Finlandiya'da devlet ait doğalgaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya'ya giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, Balticconnector doğalgaz boru hattı giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir. Gasgrid Finlandiya, Balticconnector'da gaz ithalatını yönlendirmiştir ve gaz sistemi şu anda dengededir" ifadeleri kullanıldı.

Balticconnector, Estonya ve Finlandiya gaz şebekelerini birbirine bağlıyor.

Fin şirket Gasum tarafından yapılan açıklamada da "Gasum'un tedarik sözleşmesi çerçevesinde Finlandiya'ya doğalgaz arzı kesildi" denildi.

RUSYA 'RUBLE' İLE ÖDEME İSTİYOR

Daha önce Rus şirket Gazprom Export, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa ülkelerinden Rus gazı için Ruble ile ödeme talep etmişti, ancak Finlandiya bunu reddetmişti.

Öte yandan, Rusya geçtiğimiz hafta da Finlandiya'ya elektrik tedarikini kesmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çenesiz doğan adam aradığı aşkı buldu
Çenesiz doğan adam aradığı aşkı buldu
Scholz: Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor
Scholz: Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor
Ivan Duque Marquez: Atatürk büyük bir askeri komutandır
Ivan Duque Marquez: Atatürk büyük bir askeri komutandır










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim