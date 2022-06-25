Rusya ile Polonya arasında gerginlik tırmanıyor

Rusya tarafından bugün yapılan açıklamada, doğu Ukrayna’daki saldırılarda 80’e kadar Polonyalı savaşçının öldürüldüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Megatex çinko fabrikasına yapılan saldırılarda 80’e kadar Polonyalı paralı asker, 20 zırhlı savaş aracı ve sekiz Grad çoklu roketatarın imha edildiğini duyurdu.

Rusya’nın üzerinde hak iddia ettiği Donetsk bölgesi, Moskova’nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna’ya yönelik taarruzuna başlamasından bu yana en şiddetli çatışmalara sahne oldu. Nisan ayında savunma bakanlığı, kuzeydoğudaki Harkov kentinde yaklaşık 30 Polonyalı “paralı askerin” öldürüldüğünü söylemişti.

POLONYA BAYRAĞININ KALDIRILDIĞINI AÇIKLADILAR

Rusya ile NATO üyesi Polonya arasında bu açıklamanın ardından gerilim tırmandı. Polonyalı askerlerin öldürüldüğüne yönelik haberler, Rusya’nın 1940’ta Sovyetler Birliği tarafından binlerce Polonyalının öldürülmesinin anısına bir anıttan Polonya bayrağını kaldırdığını açıklamasının ardından geldi.

Son dönemde Polonya ile Rusya arasında Rusya’nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad krizi yaşanmıştı.

Litvanya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad’a transit geçişini engelleme kararı alması 4 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında, Rusya ve Batı’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Kaliningrad, Ukrayna’daki savaş nedeniyle AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan birine ev sahipliği yaparken coğrafi konumu gereği “anahtar” konumdaki bölgede yaşanan krizin çatışmaya dönüşmesi ihtimali endişe yarattı.