Rusya ilk büyük zaferini kazandı!

Rus kuvvetleri, bir haftalık savaşın ardından Kherson şehrini ele geçirerek ilk büyük zaferini elde etti. Ukrayna'nın en büyük iki şehri olan Kiev ve Kharkiv, gece boyunca sivil bölgelerin vurulmasıyla bombalanmaya devam etti.

Rusya, Karadeniz'de 300 bin kişilik bölgesel bir başkent olan Kherson ile bir hafta süren savaşın ardından Ukrayna'daki ilk büyük şehrini ele geçirmeyi başardı. İddiaya göre Kherson kenti şu anda Rus askeri güçlerinin kontrolü altında.

DENİZDEN BÜYÜK BİR SALDIRI OLABİLİR

Kherson’un tam olarak Rus kontrolü altında olması, Ukrayna'nın ana liman kenti ve birincil deniz üssü olan Odessa'ya açılabileceğinin de sinyallerini verdi. Amfibi çıkarma gemilerinin Perşembe sabahı Kırım'ın batı kıyısı açıklarında organize olduğu görülürken, ABD'li yetkililer günün ilerleyen saatlerinde denizden büyük bir saldırı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ONLARI KOVACAĞIZ

Zelensky, Rusların Kherson da dahil olmak üzere Rus güçlerinin birçok şehri ele geçirip geçirmediği konusunda yorum yapmayarak 'Eğer bir yere gittilerse, bu sadece geçici olur. Onları kovacağız' dedi.

Öte yandan Rus tankları ve askeri bir kamyon Çarşamba günü Kherson sokaklarında ilerlerken görüntülendi.