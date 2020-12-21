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Rusya, İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduruyor

Rusya, koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını 22 Aralık saat 00.00'dan itibaren 1 hafta durduracak.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:48
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Rusya, İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduruyor

Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi yaptı.

Yeni tür çok daha hızlı yayılıyor

İngiltere'de keşfedilen koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı bildirilmişti.

Gelişmenin ardından, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.

İngiltere-Rusya arasında aşı alanında iş birliği

Öte yandan, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayını üreten Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rus merkezli ilaç şirketi R-Pharm, COVID-19'a karşı mücadele konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Gamaleya Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg "Sputnik V" aşısı ile AstraZeneca'nın ürettiği aşının benzer maddeleri içerdiğini ve ortak klinik deneylerin kısa zamanda başlayacağını söyledi.

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