Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

Rusya, İngiltere’nin COVID-19 aşısı ve seçime müdahale suçlamasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İngiltere’den yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddiaları yalanladı.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:28
621 Okunma
Rusya, İngiltere’nin COVID-19 aşısı ve seçime müdahale suçlamasını reddetti

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) COVID-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara Rus istihbarat servisiyle ilişkili grupların siber saldırı düzenlediği suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

İngiltere'de kimin neye siber saldırı düzenlendiğini bilmediklerini kaydeden Peskov, “Rusya'nın kesinlikle bununla bir ilgisi yok. Biz kendi verilerimiz ve kurumlarımızda benzer siber saldırılar ile karşılaşıyoruz. Kurumlarımız bu saldırıları bertaraf ediyor. Bu yaygın bir sorun ancak bize karşı asılsız suçlamalara kesinlikle katılmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin bilgileri Rus aktörlerin internette yayarak ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı suçlamasını da reddeden Peskov, "Rusya’nın İngiltere de dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin seçimlerine müdahale ettiği iddiasını kabul etmiyoruz. İngiltere'de 2019 seçimleriyle ilgili suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz." dedi.

Londra'dan Rusya’ya yönelik suçlamalar

İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) yayımladığı, küresel kuruluşlara karşı yürütülen siber saldırılara ilişkin tavsiye belgesinde, COVID-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırıların araştırmaları engellemeye yönelik olmadığı ifade edilen belgede, saldırılarla aşı çalışmalarına ilişkin bilgilerin çalınmak istendiği kaydedilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda gönderdiği yazılı açıklamasında, "Kapsamlı analizlere göre hükümet, Rus aktörlerin, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarından neredeyse emin." demişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den Afrika ülkelerine "COVİD-19" uyarısı
DSÖ'den Afrika ülkelerine "COVİD-19" uyarısı
ABD'de ölü sayısı 141 bin 150'ye yükseldi
ABD'de ölü sayısı 141 bin 150'ye yükseldi
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyona yaklaştı
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyona yaklaştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim