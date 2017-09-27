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Rusya: "Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili “Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:47
Rusya: "Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Halihazırda krizlerle dolu Ortadoğu bölgesindeki durumun daha da karmaşık hale gelmesi ve istikrarsızlaşmasına yönelik tüm risklerin önlenmesini önemli. Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliğinin korunmasına yönelik desteğimiz sürüyor."

DİYALOG ÇAĞRISI

Moskova'nın Kürtlerin bölgesel isteklerine saygı duyduğu belirtilen açıklamada "Irak yönetimi ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki tüm tartışmalı konuların, tek bir Irak devleti çerçevesinde var olmak için, ortak şekilde kabul edilebilir bir formül bulmaya yönelik yapıcı ve saygılı diyalog yoluyla çözülebileceği ve çözülmesi gerektiğinden yanayız" dendi.

Referandumdan ilk verilere göre, 91.83 oranında ‘evet' oyu çıktı.

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