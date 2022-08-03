Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran'a ait uyduyu uzaya taşımaya hazırlanıyor.

Roscosmos, Hayyam adlı uyduyu, 9 Ağustos'ta uzaya göndereceğini duyurdu.

İran'ın dünya araştırma uydusu uzaya gönderilecek

Açıklamada, "Roket, İran'ın talimatıyla Hayyam uzak dünya araştırma uzay aracını yörüngeye yerleştirecek." denildi.

İran uydusunun yanı sıra Rusya'ya ait 16 küçük uydu da Soyuz 2.1b roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak.

Rusya'ya ait 16 uydu da fırlatılacak

TASS'ın haberinde, Roscosmos'un söz konusu fırlatma işlemiyle ilgili, "Rus küçük uydularını da göndermeyi planlıyoruz: CubeSX-HSE-2, Monitor-1, UTMN, CYCLOPS, Siren, KAI-1, Kuzbass-300, Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe- 2, Vizard, Geoscan-Edelweis, MIET-AIS, ISOI ve ReshUCube." dediği belirtildi.