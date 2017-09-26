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Rusya: "Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz"

Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

26 Eylül 2017 Salı 14:30
Rusya: "Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz"

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

Basına açıklamalarda bulunan Jarov, Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini depolamaya ilişkin kanuna uyulmaması halinde Facebook'un Rusya'da erişime kapatılacağını ifade etti.

KANUN NE DİYOR?

Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

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