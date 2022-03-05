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Rusya Kiev sınırında

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. gününde de sürüyor. Rus güçleri, Başkente doğru olan yolları ve o bölgedeki yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise son ve asıl savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. BM'den yapılan son açıklamada Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

05 Mart 2022 Cumartesi 08:11
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Rusya Kiev sınırında
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 10. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. 

Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken Kiev'in Hatne köyü bombaların hedefi oldu. Çok sayıda ev alevler içinde kaldı, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti. 

Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasınaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi.

Dün ABD'li yetkililer son Rus askeri konvoyunun Kiev'e hala 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söylemişti.

ZELENSKİ: BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLÜYOR

Dün düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili gece açıklamalarda bulunan Zelenski, sert eleştirilerde bulundu.

Zelenski, yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteledi.

Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirten Zelenski, şöyle devam etti:

NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor.

BM: UKRAYNA'DA ÖLÜ VE YARALI SİVİL SAYISI BİNİ GEÇTİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

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